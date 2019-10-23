Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131nca \u00d6\u011fretmenler aras\u0131nda d\u00fczenlenmesi planlanan T\u00fcrkiye \u00d6\u011fretmenler Kupas\u0131 turnuvalar\u0131 b\u00fcy\u00fck bir heyecanla A\u011fr\u0131 da ba\u015flad\u0131. Kad\u0131n ve erkek \u00f6\u011fretmenlerden ayr\u0131 tak\u0131mlardan Basketbol, Voleybol, Futsal ve Masa Tenisi bran\u015flar\u0131nda yap\u0131lacak turnuvalarda il birincili\u011fini elde edecek tak\u0131mlar Malatya ve Elaz\u0131\u011f da d\u00fczenlenecek b\u00f6lge finallerinde temsil edecek. \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Faruk Tekin ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki T\u00fcrkiye \u00d6\u011fretmenler Kupas\u0131 \u0130l Tertip Komitesinin ald\u0131\u011f\u0131 kararlar do\u011frultusunda \u00f6\u011fretmenlerden olu\u015fan tak\u0131mlar \u00f6nce il\u00e7elerde, her bran\u015ftan il\u00e7e birincileri ise il m\u00fcsabakalar\u0131nda il finali i\u00e7in yar\u0131\u015facaklar. T\u00fcm sporculara ba\u015far\u0131 dileklerini ileten Tekin, \u00d6\u011fretmenlerimizin tamam\u0131 \u015fimdiden g\u00f6nl\u00fcm\u00fcz\u00fcn birincileridir , kat\u0131l\u0131mlar\u0131ndan dolay\u0131 hepsini kutluyor;daha bir\u00e7ok etkinlikte bulu\u015fmay\u0131 diliyorum. dedi. 21 25 Kas\u0131m 2019 tarihlerinde Gen\u00e7lik ve Spor Hizmetleri \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc 2500 Ki\u015filik Salon ve 15 Nisan Kapal\u0131 Spor Salonu nda yap\u0131lmas\u0131 planlanan turnuvan\u0131n merkez il\u00e7e elemeleri Milli E\u011fitim \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Kutbeddin Kaya n\u0131n da kat\u0131l\u0131m\u0131yla ba\u015flad\u0131.