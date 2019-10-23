Ağrı İsmet Ömeroğlu İlkokulunda kütüphane açılışı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Merkez İsmet Ömeroğlu İlkokulunda kütüphane açılışını gerçekleştirdi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İsmet Ömeroğlu İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin istek ve taleplerini dinleyen Tekin, bir süre öğretmenlerle sohbet etti. Daha sonra okulun bünyesinde oluşturan kütüphanenin açılışını yapan Tekin, kütüphaneyi gezdi. Okul müdüründen kütüphane hakkında bilgi alan Tekin, emeği geçen okul idarecilerine, öğretmenlere ve okul aile birliği başkanına teşekkür etti.
AĞRI
23 Ekim 2019 Çarşamba
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