Taşlıçay'lı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına Mektup

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde bulunan Taşlıçay Yatılı Bölge Orta okul’un da okuyan öğrenciler, Suriye sınırında Fırat’ın Doğusu’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen ve bir süre ara verilen Barış Pınarı Herekatı’nda görev yapan Mehmetçikler için mektuplar yazarak destek oldular.

Öğrenciler, yürütülen operasyonlara katılan kahraman askerlere moral ve destek vermek amacıyla mektuplar yazdı.

Askerlerin bir an önce sağ salim operasyon görevini tamamlayarak yurda dönüp ailelerine kavuşmaları dileğinde bulunan öğrenciler, mektupları okul müdürü Tahsin Göksu’ya teslim ettiler.

Tahsin Göksu yaptığı açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı’na olan desteğimizi göstermek maksadıyla Mehmetçiğimize, öğrencilerimizin yazdıkları mektupları göndermeleri için hazırladık. Allah, tüm askerlerimizi korusun, içimizdeki ve dışımızdaki hainlere fırsat vermesin” dedi.

AĞRI 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

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