Ağrı Belediyesi sezon sonuna çalışarak giriyor

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezi genelinde başlatılan kaldırım, bordür yenileme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih ve Gazi mahallesinde kilitli parke taşı Cumhuriyet Mahallesi’nde ise kaldırım ve bordür yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler eski kaldırım taşlarını sökerek, yerine daha uzun ömürlü parke ve bordür taşı döşüyor. Onarım ve sorun teşkil eden yerlerde anında müdahale ile kilitli parke ve kaldırım taşı onarımları çözüme kavuşturuluyor.

Çalışmalar sezon sonuna kadar tüm hızıyla devam edeceğini belirten Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç, güzel bir Ağrı için çalıştıklarını söyledi.

Mevsimin kısa olması nedeni ile son ana kadar çalışacaklarını belirten Tunç “Halkımızın sorunlarını çözmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz Ağrı’nın değişik mahallelerinde çalışıyorlar. Kar yağana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AĞRI 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:26

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.