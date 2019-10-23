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Ağrı’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ yapılacak

İHA

Ağrı Valisi Süleyman Elban, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, Ağrı'ya Büyük Tufan ve Nuh'un Gemisi Müzesi'nin yapılacağını ve projenin hazırlık aşamasının tamamlandığını açıkladı.

Ağrı’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ yapılacak

Ağrı Valisi Süleyman Elban, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, Ağrı’ya Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’nin yapılacağını ve projenin hazırlık aşamasının tamamlandığını açıkladı.
Ağrı Valiliğinde gerçekleşen toplantıda, kentte şu ana kadar tamamlanan projeler hakkında basın mensuplarına çeşitli bilgiler aktaran Vali Elban, ayrıca Nuh’un Gemisinin dünya genelinde Ağrı Dağı’nda olduğunun kabul gördüğünü dile getirerek, Ağrı’nın, Nuh Tufanı ve Ağrı Dağı’ndan turizm alanında yeterince yararlanabilmesi adına şehir merkezinde Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’nin yapılacağını söyledi.
Yapılacak olan müzenin proje hazırlık aşamalarını slâyt halinde basın mensuplarıyla paylaşan Elban, “Bu şehir Nuh’un şehridir. Nuh’un Gemisi, Nuh Tufanı ve Ağrı Dağı’ndan turizm konusunda yararlanamıyoruz. Bu turizmden yaralanabilmek için bizim mutlak surette artık dünyada üzerinde intibak edilmiş bir görüş var. Oda Nuh’un Gemisi Ağrı Dağı’nda herkes bunu kabul ediyor. Bu intibak edilmiş görüş. Ancak insanlar geldiğinde onlara bir şey gösteremiyoruz. Biz bunu somutlaştırıp, müze yapalım dedik. Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi yapmaya karar verdik. Fakat bu müzeden hakkıyla yararlanabilmek için bu müzeyi Doğubayazıt yerine Ağrı’ya yapıyoruz. Biz bu müzeyi eğer Doğubayazıt’a yaparsak, bu müzeyle ilgili gelen turistlerden ne Ağrı yararlanır ne de Doğubayazıt. Turistler Van’a iner sonra Doğubayazıt’a geçer. Ağrı Dağı’nı uzaktan görür, İshak Paşa Sarayı ve müzeyi gezer. Nuh’un Gemisi ve Büyük Tufan Müzesini gezer, Kars’a geçer. Bu durumda ne Ağrı merkez ne de Doğubayazıt bundan yararlanamayacak. Dolayısıyla biz dedik ki, bu müzeyi biz Ağrı merkeze yapalım. Bu müzeyi Ağrı’ya yapınca mutlak surette bu insanlar Ağrı merkeze gelecek. Ağrı merkeze geldiği zamanda büyük bir çoğunluğunun mutlaka bir uçuşu Ağrı Havaalanından olacak" dedi.
"Müze için hazırlanan proje uluslararası proje yarışmalarında yarışacak"
Nuh’un Gemisi ve Büyük Tufan Müzesi için hazırlanan projenin, uluslararası proje yarışmalarına katılabilecek bir düzeyde olduğunu belirten Elban, projenin tamamlanması halinde ortaya çıkacak mimari yapının da kente turist çekeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Yapılacak müze projesinin hazırlanmasında uluslararası ödülleri olan bir mimarlık firmasıyla çalıştık. Bir yıl boyunca bu müze üzerinde çalışmamızın nedeni de bu. Projeyi hazırlarken herhangi bir müze olsun istemedik. İnsanlar bizim müzenin dışını görmeye gelsinler. Mimariyi merak etsinler. Müzenin içerisinde sergilediğimiz şeyler kadar mimarisini de merak edip gelsinler istedik. Mimarlık firması da bizden bir izin istedi. Bizim bu projeyle uluslararası yarışmalara girmeyi düşünüyorlar. Yani firma uluslararası yarışmalarda Nuh’un Gemisi ve Büyük Tufan Müzesini proje yarışmalarında kullanmak istiyor bizde kullanın dedik."
"Ziyaretçi sayısı bir milyonu geçer"
Yapılacak müze projesinin ihale aşamasına gelindiğini aktaran Elban, her hangi bir aksilik olmadığı takdirde yapımının 2021 yılı yazında tamamlanacağını belirterek, “Dünyanın neresinde hangi eğitim kültür düzeyine bu konuda ne tür uzmanlığa sahip olursa olsun gelen insanların beğeneceği bir proje hazırlattık. Müzenin kendisi tek başına Nuh’un Gemisi ve tufan olayını anlatsın istedik. Onun için özellikli bir proje yaptırdık. İlimizin hem turizm potansiyelinin artmasına hem ekonomisinin canlanmasına, istihdama ve kültürel hayatının da canlanmasına katkı sağlayacak. Bu projede hedefimiz tüm dünyayı buraya getirmek. Afakî bir şey söylemeyeyim ama müzeyi açtıktan sonraki 5 yıl içerisinde düzenli ziyaretçi sayısı bir milyonu geçer. Kış sezonunda müzenin hazırlıklarını tamamlayıp, ihalesini yaparak, baharla birlikte başlamayı düşünüyoruz. Eğer kış şartlarından etkilenmeyip, müzenin kaba inşaatını bitirirsek, en geç bir yıl içerisinde bitiririz. Bir aksilik olursa eğer en geç 2021 yazında biter" ifadelerini kullandı.
Toplantı, Vali Elban’ın basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ve Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi tanıtım videosunun izlenmesiyle sona erdi.

AĞRI

23 Ekim 2019 Çarşamba

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