VEGA Okullarından Ağrılı öğrencilere yardım eli

Sosyal ve sportif alanda donanımlı, çağdaş, değer sistemi gelişmiş ve sosyal sorumluluklar üstlenen başarılı nesiller yetiştirmek vizyonuyla hareket eden VEGA okulları Ağrı’nın Hamur ilçesinin köylerinde eğitim gören öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımında bulundu.

VEGA okullarında eğitim gören öğrenci ve ailelerinin katkılarıyla toplanan yardımlar, Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı köylerde eğitim gören öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Kaymakamlığına teslim edildi.

20192020 Eğitim Öğretim döneminde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencilere dağıtılan kırtasiye malzemeleri için Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve eşi Çiğdem Tuncer, öğrenciler adına teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Toplumsal dayanışma açısından sosyal sorumluluğun güzel örneklerinden birisi olan eğitim yardımı, öğrenciler tarafından da sevinçle karşılandı.

AĞRI 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:57

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