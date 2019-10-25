Minik öğrenciler el ele masal dünyasıyla buluşuyor

Ağrı Merkez İstiklal İlkokulunda öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okulu sevdirmek amacıyla başlatılan “Kardeş Okulla Masal Saati” projesiyle ilkokul öğrencileri, haftanın belirli gün ve saatlerinde ana sınıfı öğrencilerine masal ve hikâye okuyor.

'Kardeş Okulla Masal Saati' etkinliklerine yoğun ilgi gösteren İstiklal İlkokulu öğrencileri, kardeş okul olarak seçtikleri Piyade Onbaşı Bülent Avşin Anaokulunda, anasınıfı öğrencilerine okudukları masal ve hikâyeleri aynı zamanda canlandırarak hem eğleniyorlar hem de eğlendiriyorlar. Ağabey ve ablalarından masal ve hikâye dinleyen ana sınıfı öğrencileri ise dinlediklerini daha sonra resme dökerek, eğlenceli vakit geçiriyor.

Piyade Onbaşı Bülent Avşin Anaokulunda düzenlenen etkinliğe katılan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de öğrencilerle birlikte masal dinleyip, resim çizdi. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerin ilgiyle karşıladığı uygulamayı çok beğendiğini ifade ederek, okul öncesi çağında çocukların masal ve hikâyelerle büyümesinin çok önemli olduğunu ve hem kişisel hem de zihinsel gelişimleri açısından oldukça önem arz ettiğini ifade etti.



''Masal okuma, kişisel ve zihinsel gelişimleri açısından çok önemli''

Başlatılan uygulamayı il genelinde yaygınlaştırmayı düşündüklerini belirten Tekin:''Özellikle okul öncesi eğitimde masal okumanın, masalın çok önemli bir yeri var. Çocukların gelişimi üzerinde özellikle zihinsel gelişimi üzerinde çok büyük etkisi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda okulumuz da böyle bir etkinliğin olması, üst sınıfların okul öncesi öğrencilerimize bu masalları okuması çok güzel. Bizde okul öncesi çocuklarımızın masalla büyümesini istiyoruz. Bu kişisel ve zihinsel gelişimleri açısından çok önemlidir. Üst sınıflardaki ağabeyleri ve ablalarının okuduğu masalları çocuklarımızın daha sonra resmetmesi onların gelişimi açısında çok önemli” şeklinde konuştu.

''Kardeş Okulla Masal Okuma Saati'' projesinden sorumlu öğretmen Ecem Akıntı ise, öğrencilerin masal okuma saatlerinde çok eğlendiklerini ve okuma alışkanlığı kazanmaları üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyledi. Taşkın ana sınıfı öğrencilerin dinledikleri masalları daha sonra resme dökmesinin zihinsel olarak gelişmelerini olumlu yönde etkilediğini belitti.



''Çocuklarımız çok istekli, çok hevesli ve heyecanlılar''

Öğrencilerin küçük yaşlarda masal okuması ve dinlemesinin, hayal dünyalarının zenginleşmesine de katkı sağladığını aktaran Akıntı: ''Yaklaşık bir iki hafta önce öğretmen arkadaşlarımızla beraber dördüncü sınıf öğrencilerimizi kardeş okulumuz anaokuluna getirerek onlara 'Masal Okuma Saati' başlattık. Bu anaokulumuzun bütün sınıflarına birer öğrenci gidiyor. Seçtikleri masalları daha öncesinden çalışıp öğrencilere okuyorlar. Gereken yerlerde öğrenciler bu masalları canlandırıyorlar. Son olarak da hep birlikte oturup, ana sınıfı öğrencileri ile okudukları masalları resmediyorlar ya da masallarla alakalı konuşuyorlar. Çocuklarımız çok istekli, çok hevesli ve heyecanlılar. Masal okumak ve dinlemeyi çok seviyorlar. Bunları birde kendi ağabey ve ablalarının ağızlarından duyunca daha çok mutlu oluyorlar ve onlarında okuma isteği doğuyor'' ifadelerini kullandı.

AĞRI 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:58

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