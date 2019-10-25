Minik öğrenciler el ele masal dünyasıyla buluşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Minik öğrenciler el ele masal dünyasıyla buluşuyor

İHA

Ağrı Merkez İstiklal İlkokulunda öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okulu sevdirmek amacıyla başlatılan "Kardeş Okulla Masal Saati" projesiyle ilkokul öğrencileri, haftanın belirli gün ve saatlerinde ana sınıfı öğrencilerine masal ve hikâye okuyor.

Minik öğrenciler el ele masal dünyasıyla buluşuyor

Ağrı Merkez İstiklal İlkokulunda öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okulu sevdirmek amacıyla başlatılan “Kardeş Okulla Masal Saati” projesiyle ilkokul öğrencileri, haftanın belirli gün ve saatlerinde ana sınıfı öğrencilerine masal ve hikâye okuyor.
'Kardeş Okulla Masal Saati' etkinliklerine yoğun ilgi gösteren İstiklal İlkokulu öğrencileri, kardeş okul olarak seçtikleri Piyade Onbaşı Bülent Avşin Anaokulunda, anasınıfı öğrencilerine okudukları masal ve hikâyeleri aynı zamanda canlandırarak hem eğleniyorlar hem de eğlendiriyorlar. Ağabey ve ablalarından masal ve hikâye dinleyen ana sınıfı öğrencileri ise dinlediklerini daha sonra resme dökerek, eğlenceli vakit geçiriyor.
Piyade Onbaşı Bülent Avşin Anaokulunda düzenlenen etkinliğe katılan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de öğrencilerle birlikte masal dinleyip, resim çizdi. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerin ilgiyle karşıladığı uygulamayı çok beğendiğini ifade ederek, okul öncesi çağında çocukların masal ve hikâyelerle büyümesinin çok önemli olduğunu ve hem kişisel hem de zihinsel gelişimleri açısından oldukça önem arz ettiğini ifade etti.

''Masal okuma, kişisel ve zihinsel gelişimleri açısından çok önemli''
Başlatılan uygulamayı il genelinde yaygınlaştırmayı düşündüklerini belirten Tekin:''Özellikle okul öncesi eğitimde masal okumanın, masalın çok önemli bir yeri var. Çocukların gelişimi üzerinde özellikle zihinsel gelişimi üzerinde çok büyük etkisi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda okulumuz da böyle bir etkinliğin olması, üst sınıfların okul öncesi öğrencilerimize bu masalları okuması çok güzel. Bizde okul öncesi çocuklarımızın masalla büyümesini istiyoruz. Bu kişisel ve zihinsel gelişimleri açısından çok önemlidir. Üst sınıflardaki ağabeyleri ve ablalarının okuduğu masalları çocuklarımızın daha sonra resmetmesi onların gelişimi açısında çok önemli” şeklinde konuştu.
''Kardeş Okulla Masal Okuma Saati'' projesinden sorumlu öğretmen Ecem Akıntı ise, öğrencilerin masal okuma saatlerinde çok eğlendiklerini ve okuma alışkanlığı kazanmaları üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyledi. Taşkın ana sınıfı öğrencilerin dinledikleri masalları daha sonra resme dökmesinin zihinsel olarak gelişmelerini olumlu yönde etkilediğini belitti.

''Çocuklarımız çok istekli, çok hevesli ve heyecanlılar''
Öğrencilerin küçük yaşlarda masal okuması ve dinlemesinin, hayal dünyalarının zenginleşmesine de katkı sağladığını aktaran Akıntı: ''Yaklaşık bir iki hafta önce öğretmen arkadaşlarımızla beraber dördüncü sınıf öğrencilerimizi kardeş okulumuz anaokuluna getirerek onlara 'Masal Okuma Saati' başlattık. Bu anaokulumuzun bütün sınıflarına birer öğrenci gidiyor. Seçtikleri masalları daha öncesinden çalışıp öğrencilere okuyorlar. Gereken yerlerde öğrenciler bu masalları canlandırıyorlar. Son olarak da hep birlikte oturup, ana sınıfı öğrencileri ile okudukları masalları resmediyorlar ya da masallarla alakalı konuşuyorlar. Çocuklarımız çok istekli, çok hevesli ve heyecanlılar. Masal okumak ve dinlemeyi çok seviyorlar. Bunları birde kendi ağabey ve ablalarının ağızlarından duyunca daha çok mutlu oluyorlar ve onlarında okuma isteği doğuyor'' ifadelerini kullandı.

AĞRI

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:58
  • GÜNEŞ 06:21
  • ÖĞLE 11:57
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

VEGA Okullarından Ağrılı öğrencilere yardım eli
YEREL HABERLER VEGA Okullarından Ağrılı öğrencilere yardım eli
Ağrı’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ yapılacak
YEREL HABERLER Ağrı’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ ...
Ağrı Belediyesi sezon sonuna çalışarak giriyor
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi sezon sonuna çalışarak giriyor
Taşlıçay'lı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına Mektup
YEREL HABERLER Taşlıçay'lı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına ...
Ağrı İsmet Ömeroğlu İlkokulunda kütüphane açılışı
YEREL HABERLER Ağrı İsmet Ömeroğlu İlkokulunda kütüphane açılışı
Ağrı’da Öğretmenler Kupası startı verildi
YEREL HABERLER Ağrı’da Öğretmenler Kupası startı verildi
Kurulumu tamamlanan “3. Basamak Kalp Damar Yoğun Bakım Ünitesi”nde ilk anjiyo yapıldı
YEREL HABERLER Kurulumu tamamlanan “3. Basamak Kalp Damar Yoğun ...
Ağrı’da eğitimde hedef: En iyi iller arasına girebilmek Okullarda her öğretmene 5-10 öğrenci tanımlanarak ‘Koçluk’ sistemi uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Ağrı’da eğitimde hedef: En iyi iller arasına ...
Ağrı’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında 24 farklı etkinlik yapılacak
YEREL HABERLER Ağrı’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında 24 ...
Türk Eğitim Sen’den Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret
YEREL HABERLER Türk Eğitim Sen’den Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X