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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi

İHA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan ve öğrencilerinin tamamının yabancı olması özelliği ile Türkiye'de ilk olan Arapça Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan ve öğrencilerinin tamamının yabancı olması özelliği ile Türkiye’de ilk olan Arapça Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi.
İslami İlimler Fakültesi konferans salonundaki öğrenci buluşmasına Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyen ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programda Malezya, Somali, Nijerya, Suriye, İran, Endonezya, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Çin’den gelen 84 öğrenci ile bir araya gelen Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yüzde 100 Arapça eğitimi veren bölümde öğrencilerin tamamının yabancı olması özelliği ile Türkiye’de tek olduğunu belirtti.
‘Doğudan Yükselen Işık’ parolasıyla çıktıkları yolda her zaman olduğu gibi öncü olmaya devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Karabulut, programı açarken Yükseköğretim Kurulu ile Başakşehir Arapça ve İslami İlimler Akademisi’nden olumlu destek aldıklarını, bunun da kendilerine güç verdiğini söyledi.
Prof. Dr. Karabulut, “İyi niyet üzerine kurulu Ensar ve Muhacir kardeşliği temelinde tüm öğrencilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı ülkelerden gelen ve burada misafirimiz olan siz değerli öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Sizlerden tek isteğimiz kendinizi yetiştirmeniz ve aldığınız eğitimle, insanlığa en iyi hizmeti sunmanızdır” dedi.

AĞRI

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:58
  • GÜNEŞ 06:21
  • ÖĞLE 11:57
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:41
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