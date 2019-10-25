Ağrı’ya sağlık yatırımları hız kesmiyor

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesinde kurulumu tamamlanan 3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde hasta kabulüne başlandığını açıkladı.

Ağrı’ya son günlerde yapılan sağlık hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde ilin büyük bir sağlık ihtiyacını karşılayan Anjiyo Ünitesi ile 3. Basamak Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesinin kurulmasının ardından, bir sağlık hizmeti daha tamamlandı. Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesi bünyesinde 3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin kurulumunun tamamlandığını, hasta kabulüne başladığını açıkladı. Çelebi, “İlimize bir sağlık hizmetini daha kazandırmış bulunuyoruz. Yerinde sağlık hizmeti için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

AK Parti Milletvekili Çelebi, öte yandan ilk anjiyo işlemini geçtiğimiz salı günü gerçekleştiren Ağrı Devlet Hastanesi Anjiyo Ünitesi’nde başarılı bir anjiyonun daha yapıldığını kaydetti. Çelebi, “Anjiyo Ünitemizde, ikinci anjiyo da gerçekleşti. Anjiografi işlemlerine başarılı bir şekilde devam eden hekimlerimize ve sağlık personellerimize teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

AĞRI 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:58

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