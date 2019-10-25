Kur’an- Kerim sınıfına şehit Eren Bülbül’ün adı verildi

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan Kur’anı Kerim sınıfına şehit Eren Bülbül’ün adı verildi.

Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesinde yeni açılan Kur’anı Kerim sınıfına iki yıl önce Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken şehit olan Eren Bülbül'ün adı verildi. Sınıfın açılışında öğrenciler tarafından şehitler için Kur’anı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu.

Açılışa Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AĞRI 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:58

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:23

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.