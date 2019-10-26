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Ağrılı minik öğrencilerden Milli Eğitim Müdürü Tekin’e sevgi seli

İHA

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Piyade Onbaşı Bülent Avşin Anaokulunu ziyareti sonrasında minik öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgi seli ile karşılandı.

Ağrılı minik öğrencilerden Milli Eğitim Müdürü Tekin’e sevgi seli

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Piyade Onbaşı Bülent Avşin Anaokulunu ziyareti sonrasında minik öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgi seli ile karşılandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladığı günden bu yana il geneli projelerle ve okul içi oluşturduğu değişik atmosferlerle eğitime bakışı değiştiriyor. İl genelindeki tüm okulları ziyaret ederek istek ve sorunları dinliyor. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Tekin, okulun genel sorunları ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözümler üretiyor. Öğrenci ve öğretmenlerin sevgisini kazanan Tekin, gittiği her okulda oldukça samimi ve yürekleri ısıtan manzaralarla karşılaşıyor.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okul ziyaretleri kapsamında Piyade Onbaşı Bülent Avşin Anaokulunu ziyaret etti. Anaokulunda yapılan çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgi alan Tekin, sınıfları tek tek gezerek minik öğrencilerle sohbet etti. Minik öğrencilerin etkinliğine katılan Tekin, öğrencilere masal okuyup onlarla çeşitli oyunlar oynadı.
“Ağrı’nın eğitim kaderini değiştirmek istiyoruz”
Ziyaret sonrasında minik öğrencilerin yoğun ilgisi ile oluşan sevgi seli karşısında duygusal anlar yaşayan Tekin, minik öğrencilerin ona sarılma isteğini kırmayarak onlara bir baba şefkati ile sarıldı. Minik öğrencilerin sevgi yumağında zaman zaman zor anlar yaşayan Tekin, öğrencilerle vedalaştı. Okul ziyaretini değerlendiren Tekin, “Öncelikle gittiğim her okulda beni çok iyi karşılayan okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür etmek istiyorum. Bu göreve başladığımız andan bu yana oluşturmak istediğimiz kaliteli eğitim ikliminin meyvelerini yavaş yavaş aldığımızı büyük bir heyecanla görüyorum. Bugün de bana dokunan o minik elleri her hissedişim doğru yolda yürüdüğümüzü kanıtladı. Okullarda hayata geçirdiğimiz her projenin aslında çocuklarımızın kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Attığımız her pozitif adımın gerek sosyal medyada gerekse vatandaşta oluşturduğu olumlu tepkiler bizi mutlu ediyor. Birçok okulumuzda gerçekleştirilen ve büyük ses getiren projeler sayesinde ilimizin eğitim kaderini değiştirme yolunda kararlı olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum”dedi.

AĞRI

26 Ekim 2019 Cumartesi

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