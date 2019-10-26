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Oyuncaklarla köy çocuklarının yüzlerini güldürdüler

İHA

Ağrı'da faaliyet gösteren Köy Okulları Yardım Projesi ekibi köy çocukları için topladıkları yardımlarla etkinlik düzenleyerek 70 çocuğa hediyeler dağıttı.

Oyuncaklarla köy çocuklarının yüzlerini güldürdüler

Ağrı’da faaliyet gösteren Köy Okulları Yardım Projesi ekibi köy çocukları için topladıkları yardımlarla etkinlik düzenleyerek 70 çocuğa hediyeler dağıttı.
Ağrı’da uzun yıllardır yardım faaliyetleri yürüten Köy Okulları Yardım Projesi ekibi, köy çocukları için topladıkları yardımlarla etkinlik düzenleyerek çocuklara hediyeler dağıtıp uçak uçurdular.
Sosyal medya üzerinden maddi durumu kötü olan ihtiyaç sahibi ailelere ve köy okullarına ulaşıp yardım toplayan Köy Okulları Yardım Projesi ekibi, Ağrı'da bulunan köylerde faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Ağrı'nın Hamur İlçesine bağlı Özdirek ve Oluklu köylerinde bulunan çocuklara yardım projesi dahilinde oyuncaklar dağıtıp uçak uçurtma etkinliği düzenleyen Köy Okulları Yardım Projesi Ekibi, kış mevsimi öncesinde merkeze ve ilçelere bağlı köylerde bulunan okullara ve çocuklara yardım ulaştırıyor.

AĞRI

26 Ekim 2019 Cumartesi

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