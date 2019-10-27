Öğretmenler Kupası Ağrı il finalleri yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvaları Ağrı il finalleri büyük bir coşku ve katılımla tamamlandı.

Öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği ilçe elemeleri sonunda Ağrı'da yapılan il finallerinde; voleybol branşında erkek ve kadınlarda Ağrı Merkez, basketbol branşında Patnos, Futsal branşında Patnos, Masa tenisi branşında erkeklerde Ağrı Merkez, kadınlarda Tutak ilçelerinden görevli öğretmenlerden oluşan takımlar il birinciliğini kazanarak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Öğretmenlerden oluşan il birincisi takımlar Malatya bölge finallerinde Ağrı’yı temsil edecekler. Katılım sağlayan tüm öğretmenleri kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, " İl şampiyonu olan takımlarımızı tebrik eder; Bölge ve Türkiye Finallerinde başarılar diliyorum, öğretmenlerimiz unutmasınlar ki her zaman yanlarındayız, onlarla daha iyi işler başaracağız"dedi.

İl Finalleri sonucunda şampiyon olan takımlara madalya ve kupaları İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya ve İl Tertip Komitesi tarafından verildi.

AĞRI 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:21

YATSI 18:39

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