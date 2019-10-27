Ağrı'da, hayvan pazarında taşlı sopalı kavga

Ağrı Hayvan Borsasında pazarlık yapan iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga taşlı sopalı kavga çıktı.

Olay, dün sabah 09.00 sıralarında Hayvan Borsasında meydana geldi. İddialara göre bir grup alıcı ve satıcı pazarlık yaptıkları sırada sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası iki grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. İki grup arasında çıkan kavgada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis iki grubu güçlükle sakinleştirirken yararlılar ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kavgada yaralıların tedavisi devam ediyor.

AĞRI 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:21

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.