Taşlıçay kış turizmine açılıyor

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölü olan Balıklıgöl’ü kış turizmine açacaklarını bildirdi.

Yerel seçimlerden sonra ilçede başlayan değişim ve dönüşüm rüzgarının turizme de yansıyacağını belirten Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Balıklıgöl’ün yaz turizminin yanı sıra kış turizmine de kazandırılacağını ifade etti.

Merkez nüfuslarının 6 bin 500 ilçe geneli nüfuslarının ise 22 bin olduğunu hatırlatan Başkan Taşdemir, “İçinde murat nehrinin olduğu ve farklı kesimlerim birlikte yaşadığı güzel bir ilçeye hizmet etmek için yola çıktık. Murat nehri ve Balıklıgöl’den daha fazla istifade etmek adına güzel projeler geliştiriyoruz. Balıklıgöl’ün turizme kazandırılması noktasında Manuş Baba konseri ve çeşitli etkinlikler düzenlemiştik. Kış aylarında da bu zenginliğimizi turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Endemik türlerin bulunduğu Balıkgöl’ü turistler de es geçmeyecektir. İshak Paşa’ya giden turistler bu uluslar arası yol üzerinde Balıklıgöl’ü de ziyaret edecektir” diye konuştu.

“Buz Pateni ve Buz Dansı aktiviteleri olacak”

2241 rakımlı Balıklıgöl’de kış etkinlikleri düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Taşdemir, “Bu gölümüz kışın buz tutuyor ve 45 ay buzlu kalıyor. Buz pateni ve buz dansı gibi çeşitli aktivitelerin olacağı bir alan yapacağız. Saklı cennet dediğimiz Balıkgöl’ü hem ilçemize, hem Ağrı’ya hem de Türkiye’ye turizm anlamında kazandıracağız İnşallah” şeklinde konuştu.

AĞRI 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:01

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