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Başkan Samancı'dan çiftçilere müjde

İHA

Ağrı Damızlık Koyun ve Keçi Damızlık Birliği Başkanı Mehmet Nuri Samancı'dan damızlık koyun ve keçi yetiştiricilerine müjde geldi. Başkan Samancı, 100 baş ve üzeri anaç koyunkeçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin TL destek verileceğini bildirdi.

Başkan Samancı'dan çiftçilere müjde

Ağrı Damızlık Koyun ve Keçi Damızlık Birliği Başkanı Mehmet Nuri Samancı’dan damızlık koyun ve keçi yetiştiricilerine müjde geldi. Başkan Samancı, 100 baş ve üzeri anaç koyunkeçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin TL destek verileceğini bildirdi.
Başkan Samancı açıklamasında, “Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde; çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin TL olarak ödenecek. Çoban desteği 100 baş ve üzeri hayvana sahip işletmelere verilecek ve Tarım Orman İl Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü, Damızlık Koyun Keçi Birliği ve Ziraat Odası tarafından düzenlenen kursa katılmış sürü yönetim sertifikası alan kişiler faydalanacak” dedi.
Anaç koyunkeçi başına 25 TL verileceğini belirten Başkan Samancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir önceki destekleme yılındaki kuzu ve oğlakların, destekleme yılında anaç koyunkeçi vasfına ulaşanlarına bakanlıkça belirlenen artış oranı tavanını aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 TL ilave sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi yapılır. Bu desteklemeleri sağlayan bakan, hükümet yetkililerimiz ve Cumhurbaşkanımıza birlik üyelerimiz adına şükranlarımızı sunarız.”
Samancı ayrıca, Hayvanları Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ve TÜRKVET sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun ve keçi başına 100 TL, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koçtekeleri alan yetiştiricilere ise 500 TL ödeme yapılacağını ifade etti.

AĞRI

28 Ekim 2019 Pazartesi

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