Sigara kaçakçısı 2 kişi polis çıktı

Ağrı'da, yol kontrolü yapan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilin bagajında, kaçak sigara olduğunu tespit ederken yakalanan 2 kişinin polis olduğu öğrenildi.

Ağrı'da yol kontrolü sırasında durdurulan ve bagajında kaçak sigara olan otomobilde bulunan şahıslar yakalanacaklarını anlayınca kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda durdurulan otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırma sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin yaklaşık 5 ay önce aynı suçtan açığa alınan polis memuru olduğu, diğerinin ise Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis olduğu anlaşıldı.

AĞRI 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:01

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