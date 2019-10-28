Ağrı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

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Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 96. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Abide Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Düzenlenen çelenk sunma törenine, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum amirleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AĞRI 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:01

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