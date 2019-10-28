Vali Elban’dan 29 Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 96. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Vali Elban mesajında: “Cumhuriyet, Atatürk'ün önderliğinde milletimizin azim ve kararlılığıyla kurulmuş büyük bir eserdir. Üstün bir özveri ve vatan sevgisi ile kurulan Cumhuriyet, yüce milletimizin istiklali için mücadele eden şehit ve gazilerimizin bizlere armağanıdır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Tarihi şan ve şerefle dolu milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yürütülen kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmış ve tüm Dünya’ya Türk milletinin esaret altında tutulamayacağını bir kez daha göstermiştir” dedi.

Mesajının devamında, “Cumhuriyet’in, Milletimizin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz verilmeyeceğinin ifadesidir” diyen Elban, şu ifadelere yer verdi: “Karanlık emeller peşinde koşanlar, her zaman olduğu gibi tüm Türkiye'yi karşılarında tek yürek olarak bulacaklardır. Bizler, kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. İnanıyorum ki; bundan sonra da Cumhuriyetimizin hedefleri doğrultusunda çok daha büyük mesafeler kat edeceğiz ve çok daha büyük başarılarla Cumhuriyetimizi taçlandıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği olan herkesi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Ağrılı hemşehrilerimle birlikte Cumhuriyet coşkusunu yüreğinde yaşayan herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum”

AĞRI 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:01

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