Milletvekili Çelebi, öğrencileri Meclis’te ağırladı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ağrı, Batman ve Şırnak’ta okuyan 39 öğrenciyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ağırladı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çelebi, “Sizlere düşen daha çok çalışmak, okumak ve başarılı olmak, al bayrağımızı ileride daha yüksek seviyelere çıkarmak” dedi.

Her yıl Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu illerinde okuyan öğrencilere yönelik düzenlenen gezi programı çerçevesinde, bu yıl Ağrı, Batman ve Şırnak’taki ilk ve orta okullardan seçilen 30 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Ankara’ya geldi. Anıtkabir ile Ankara’nın tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrenciler, TBMM’yi de ziyaret etti. AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen öğrencileri Meclis’te ağırladı. Öğrencilerle tek tek ilgilenip tokalaşan Milletvekili Çelebi, onlarla sohbet etti.

“AL BAYRAĞIMIZI DAHA DA YÜKSEĞE ÇIKARACAKSINIZ”

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çelebi, kendisinin yatılı okulda okuduğunu, şimdiki şartların o döneme göre çok daha iyi olduğunu söyledi. Kendilerine hedef koymalarını öneren Milletvekili Çelebi, “Şu anki devletimizin şartları, bizim okuduğumuz döneme göre çok iyi. Siz yeter okumak isteyin, devlet size her imkanı sunar. O yüzden öğretmenlerimizin, devletimizin kıymetini bilin. Birkaç sene sonra siz bu makamlara geleceksiniz ve bu devleti sizler yöneteceksiniz. Biz sizlerin milletvekili, öğretmen, doktor, polis olmanızı istiyoruz. Size düşen daha çok çalışmak, daha çok okumak ve başarılı olmak; al bayrağımızı ileriki dönemde daha yükseğe çıkarmak” dedi.

Meclis hakkında öğrencilere bilgi veren Çelebi, birlikte hatıra fotoğrafı çektirip uğurladı.

AĞRI 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:18

YATSI 18:36

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