Ağrı’da 29 Ekim Cumhuriyet koşusu yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ağrı’da Cumhuriyet koşusu gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında, Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde 29 Ekim Cumhuriyet koşusu yapıldı. İl Özel İdaresi önünden start verilmesi ile başlayan Cumhuriyet Koşusu’nda 100’e yakın sporcu yarıştı. Genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışmada sporcular birinci olabilmek için kıyasıya mücadeleye girdiler.

Yarışmada erkekler 5 bin metre, kızlar ise 3 bin metrelik parkuru kat ettiler. Kültür ve Kongre Merkezi önünde sona eren yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde verildi.

Yarışma sonunda kızlarda; Aslı Kızılkaya birinci, Pınar Demir ikinci, Gülsüm Tunç ise 3’ncü oldu.

Erkeklerde ise; Ramazan Karagöz birincilik başarısı gösterirken Yusuf Matur 2’nci, Mücahit Bulut ise üçüncülük derecesi elde etti.

Düzenlenen ödül töreninde sporculara ödülleri; Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından takdim edildi.

AĞRI 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:02

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