Ağrı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Ağrı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın makamında tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Ardından Kültür ve Kongre Merkezinde Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine geçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Süleyman Elban, ülke topraklarının büyük bir fedakârlık ve kahramanlık örneği ile kazanıldığını ifade ederek, “Çanakkale ve Milli Mücadele Dönemindeki bir kısmını birçoğumuzun bildiği ama bazısını birçoğumuzun adını ilk kez duyduğu, sadece Kurtuluş Savaşı ya da Çanakkale Savaşı döneminde değil, tarihimizin her döneminde binlerce böyle kahramanlarımızın olduğunu biliyoruz. Bu topraklar bize, bu ismini çoğunu bilemediğimiz, çoğunun tarih kitaplarının yazmadığı bu kahramanların, kahramanlıkları ve fedakârlıkları sayesindedir ki bize yurt olarak bırakılmıştır” dedi.

Ülke topraklarının bulunduğu coğrafyanın zorluğundan ve hemen her kesin bu topraklara sahip olmak istediğine değinen Elban, Türk Halkının sadece Kurtuluş Savaşında, her dönem büyük kahramanlık örnekleri sergilediğini dile getirdi.

Konuşmasının devamında 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında milletin göstermiş olduğu duruşa dikkat çeken Elban, “Burası öyle bir coğrafya, öyle bir vatandır ki, her kesin burada olmak istediği, buraya sahip olmak istediği, burayı kontrol etmek istediği bir coğrafya burası. Burayı elde tutabilmenin en önemli yolu, bu vatanı ve milleti canından, evlatlarından daha önde tutan insanların varlığıdır. Bu sadece geçmiş tarihimizde var olmuş bir şey değildir. Şimdi de bunun örnekleri var. Kıbrıs harekâtı olduğunda vardı. 15 Temmuz olduğunda vardı. Bu günde Suriye’de aynı şekilde evladını, annesini, babasını, ailesini, yuvasını düşünmeden fedakârca vatanı için, devleti için, inancı için ora da mücadele eden kahramanlarımız var. Çağımız da kahramanlık, aynı zamanda elinde kalem tutarak, çağdaş bilimin ışığında kendini geliştirerek, çok iyi sanatını öğrenerek, ülkesine en iyi şekilde hizmet ederek yapılan bir şeydir kahramanlık. Dolayısıyla ülkemizin her köşesinde sayısı milyonları geçen binlerce kahramanlarımız var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, fikri ve vicdanı hür, bilimin ışığında yükselen nesillerle bizim kahramanlık gösterebileceğimizi, ileriye gidebileceğimizi işaret etmiştir” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kutlama töreni, öğrencilerin hazırladıkları şiir, oratoryo gösterileri ve çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Kutlama törenine Vali Süleyman Elban, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut’un yanı sıra kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

