Diyadin'in yüksek kesimleri, beyaza büründü

TENDÜREK Dağı'nın eteklerinde bulunan, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı, 2 bin 500 rakımlı Atadamı köyü, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının düştüğü Ağrı'da, 3 bin 584 metre yükseklikteki Tendürek Dağı eteklerindeki Diyadin ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. 2 bin 500 rakımlı Atadamı köyü, kar yağışıyla sbeyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Karın erken yağdığını söyleyen köylülerden Seyit Öztürk, "29 Ekim'de kar yağması bizi şaşırttı. Bu yıl bölgeye kar erken düştü. Bu da gösteriyor ki kış çok fena geçecek" dedi.



AĞRI 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:02

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