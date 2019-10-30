Üniversitesi öğrencileri ‘Üşüyen Çocuk Kalmasın’ diye söyledi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Akut Kulübü tarafından düzenlenen ‘Üşüyen Çocuk Kalmasın’ kampanyası kapsamında müziği dinletisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Kampanyadan elde edilen gelir ile ihtiyaç sahibi çocuklara çeşitli yardımlarda bulunulacak.

AİÇÜ Nezehat Çeçen Konferans Salonunda gerçekleştirilen konserde, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri, yaptıkları müzik dinletisi ile salondakilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık iki saat süren müzik dinletisine akademik, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

AĞRI 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:17

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.