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Ağrı’da ‘Bilimlerin Işığında Yaratılış ve Yaratıcıyı Anlama’ konferansı

İHA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) konferans etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Adem Tatlı'nın konuşmacı olduğu, 'Bilimlerin Işığında Yaratılış ve Yaratıcıyı Anlama' konulu bir konferans düzenlendi.

Ağrı’da ‘Bilimlerin Işığında Yaratılış ve Yaratıcıyı Anlama’ konferansı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) konferans etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Adem Tatlı’nın konuşmacı olduğu, ‘Bilimlerin Işığında Yaratılış ve Yaratıcıyı Anlama’ konulu bir konferans düzenlendi.
AİÇÜ Nezehat Çeçen Salonunda düzenlenen konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.
Konferansta ‘Bilimlerin Işığında Yaratılış ve Yaratıcıyı Anlama’ konulu sunumu gerçekleştiren Prof. Dr. Tatlı, yaratıcıyı ve yaratılışı anlamanın; bilim tasavvufun birleşmesiyle ile mümkün olabileceğini söyledi.
Konferans, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaya’nın Prof. Dr. Tatlı’ ya plaket vermesiyle sona erdi.

AĞRI

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:03
  • GÜNEŞ 06:26
  • ÖĞLE 11:57
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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