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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) konferans etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Adem Tatlı’nın konuşmacı olduğu, ‘Bilimlerin Işığında Yaratılış ve Yaratıcıyı Anlama’ konulu bir konferans düzenlendi.

AİÇÜ Nezehat Çeçen Salonunda düzenlenen konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Konferansta ‘Bilimlerin Işığında Yaratılış ve Yaratıcıyı Anlama’ konulu sunumu gerçekleştiren Prof. Dr. Tatlı, yaratıcıyı ve yaratılışı anlamanın; bilim tasavvufun birleşmesiyle ile mümkün olabileceğini söyledi.

Konferans, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaya’nın Prof. Dr. Tatlı’ ya plaket vermesiyle sona erdi.

AĞRI 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:03

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