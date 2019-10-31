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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin öğrenci ailesini evinde ziyaret etti

İHA

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin Karapazar Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenlerin sosyal medya üzerinden veli ziyaret davetini kırmayarak, onlarla birlikte Gündoğdu ailesini evinde ziyaret etti.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin öğrenci ailesini evinde ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin Karapazar Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenlerin sosyal medya üzerinden veli ziyaret davetini kırmayarak, onlarla birlikte Gündoğdu ailesini evinde ziyaret etti.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmen, öğrenci, veli ve vatandaşların sosyal medya üzerinden gelen davetlerini kırmayarak ziyaretlerine devam ediyor. Diyadin ilçesi Karapazar Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e sosyal medya üzerinden Rümeysa Gündoğdu isimli öğrenicinin ailesine ziyaret davet tweeti atıldı. Öğretmenlerin davetini kırmayan Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan ile birlikte Karapazar Ortaokulu’nu ziyaret etti. Tekin, öğretmenlerle birlikte taşımalı eğitim kapsamında olan ve Aşağı Akpazar köyünde oturan Rümeysa Gündoğdu isimli öğrenicinin ailesini evinde ziyaret etti. Öğrenci velisi Erdal Gündoğdu ile bir süre görüşen Tekin, öğrenci Rümeysa Gündoğdu ile de bir süre sohbet etti.
Öğretmen, öğrenci, veli ve vatandaşların sosyal medya üzerinden gelen davetlerinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Tekin,” Başarıyı ve kaliteyi kalıcı hale getirmek, her zaman her yerde ve her şartta daha iyiye ulaşmak, bilimsel ve teknik gelişmeleri özümseyip bunları eğitime uygulamak için çabalıyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz evlatlarımızı, zamana ve geleceğe yön veren, değerlerine sahip çıkan ve bu ülkenin ihtiyacı olan nesiller olarak yetiştirmek için çalışıyoruz”dedi. Tekin,‘Eğitim ailede başlar’ sözünün ruhuna uygun olarak çocuklarımıza iyi bir model olmalı, öğretmenlerimizle işbirliği içinde çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamalı, onların takipçisi olmalıyız. Velilerimiz, çocuklarımızın başarısı için okullarımızla sürekli iletişim ve işbirliği içinde olması çok önemlidir. Öğrenciöğretmenokul yönetimi ve veli arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim öğrencilerimizin başarılarını arttıracaktır”ifadelerini kullandı.
Tekin’in ev ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, Karapazar Ortaokulu Müdürü Serkan Uzunget, İngilizce öğretmeni Merve Erişik, Türkçe öğretmenleri Nurbanu Şehitoğlu ve Gizem Orman, matematik öğretmeni Dilek İbiş, sosyal bilgiler öğretmeni Yeliz Demirel, fen ve teknoloji öğretmeni Fatih Çavuş ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Cahit Erden de eşlik etti.

AĞRI

31 Ekim 2019 Perşembe

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