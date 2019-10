Ağrı’da yapımı tamamlanan KOBİ Merkezinde üretim başladı

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Ağrı’da zor şartlarda üretim yapan işletmelerin KOBİ’ler haline dönüşmesini sağlayarak üretim miktarlarını ve çalışan sayılarını arttırmak amacıyla Ağrı Valiliği tarafından 2018 yılı Aralık ayında yapımına başlanan KOBİ Merkezinde üretime başlandı.

Ağrı'da ki işletmelerin kaliteli hizmet ve verimli üretim yapmalarını sağlamak, Ağrı ekonomisinde gelişmeyi hızlandırmak, yeni iş olanakları sağlayarak, Ağrı’da istihdamın arttırılmasına ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmak amacıyla Ağrı Valiliği tarafından KOBİ Merkezi Projesi hayata geçirildi. Kısa bir süre içerisinde tamamlanan ve üç blok halinde bin 400 metrekare alan üzerinde 16 iş yerinin bulunduğu KOBİ Merkezinde Asansör, ayakkabı, baza, mobilya, çelik kapı, ambalaj ve saç üretimleri yapılıyor. KOBİ Merkezinde üretilen ürünler, yurt içinde birçok ile gönderilirken, ilk etapta Gürcistan ve Nahçıvan gibi komşu ülkelere ihraç ediliyor. Yakın zaman içerisinde de İran’ında ihracat yapılan ülkeler arasına dahil edilmesi planlanıyor.

Hayata geçirilen proje ile birlikte, böyle bir kompleksin hayalleri olduğunu belirten KOBİ Merkezi esnaflarından Nurettin Yıldırım, projeyi gerçekleştiren Ağrı Valisi Süleyman Elban'a teşekkür ederek, mutluluğunu dile getirdi.

Yapılan KOBİ Merkezi ile birlikte kentte istihdamın artacağı, daha fazla kişinin iş sahibi olup evine ekmek götüreceğini söyleyen Yıldırım, hedeflerinin daha da büyüyüp, daha fazla ülkeye ihracat yapmak olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Biz geniş ortamda çalışıyoruz. Yatak, baza, büroların bütün malzemeleri ve okul sıralarını üretiyoruz. Bunları yaparken yer sıkıntısını çekiyorduk. Allah razı olsun vali bey bize böyle bir yer yaptı. Gerçekten güzel bir yer. Bize düşende daha fazla eleman çalıştırıp Ağrı'da istihdam oluşturup faydalı olmak. Hedefimiz daha da büyüyüp fabrika kurmak. Hedefimizde Organize Sanayi Sitesinde çalışmak vardı ama şehre uzak olduğu için imkanımız el vermiyordu. Allah vali beyden razı olsun. Böyle güzel bir yeri bizim için yapması çok makbule geçti. Hedefimiz bölgenin bütün ihtiyaçlarını karşılamak. Yaptığımız ürünler Ağrı, Kars, Van ve Bitlis'in bazı ilçelerine gönderiliyor."

Komplekste yatak üreten Necmettin Çelik ise geçmiş yıllarda Sanayi Sitesinde çalıştıklarını ancak iş yerlerinin küçük olması nedeniyle fazla üretim yapamadıklarını ve yapılan KOBİ Merkezi ile büyük bir iş yerinde üretim yapmanın sevincini yaşadıklarını anlattı.

"Nahçıvan'a da ürün gönderiyoruz"

Ürettikleri ürünleri Gürcistan ile Nahçıvan'a gönderdikleri ve hedeflerinin Orta Aya ve Avrupa ülkelerinin de mobilya ihtiyacını karşılamak olduğunu vurgulayan Çelik:“ Daha fazla kişiyi istihdam edip çalıştırıyoruz. Elhamdülillah işimizde iyi ve çalışıyoruz. Ürettiğimiz çeşit çeşit yatakları Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına veriyoruz. Daha önce kapasitemiz azdı ve yerimiz dar olduğu için ürettiğimiz ürünleri daha hızlı bir şekilde müşteriye teslim edemiyorduk. Şimdide yerimiz geniş olduğu için hem daha fazla müşteriye hitap ediyoruz hem de ürünlerimizi müşteriye zamanında teslim ediyoruz. Daha değişik malzemelerde çıkarabiliyoruz. Bu imkânlara sahibiz. 2013 yılından bu yana bu işi yapıyoruz. İnşallah daha da büyüteceğiz. Biz Ağrı'da üretim yaptığımız için ürettiğim ürünleri Iğdır, Van, Diyarbakır, Kars illeri ve ilçelere veriyoruz. Nahçıvan'a da ürün gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Ayakkabı imalatında çalışan Yılmaz Bozkurt da yaklaşık 35 yıldır ayakkabı ürettiklerini, yeni iş yeriyle birlikte her türlü ayakkabıyı üretip, Türkiye'nin birçok iline gönderdiklerini ifade etti.

Yakın zamanda yurt dışına da açılmayı hedeflediklerini kaydeden Bozkurt: "35 yıldır ayakkabı üretim işini yapıyorum. İş yerimiz daha önce ufak ölçekliydi. KOBİ destekli makinelerle işimizi büyüttük. Daha önce 3 kişi çalışıyorduk, şimdi 10 kişi çalışıyoruz. Günlük ortalama 500 ayakkabı üretiyoruz. Ayakkabıları Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine gönderiyoruz. İnşallah yurt dışına da ihracata yapacağız. Eski iş yerimizde sadece spor ayakkabılar yapabiliyorduk. Şu an mekap, bot ve her türlü ayakkabıyı yapabiliyoruz. Vali beyin destekleriyle yeni iş yerimize kavuştuk. Hem ulaşım hem de büyüklük açısından çok iyi" ifadelerini kullandı.

AĞRI 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:15

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.