Fransa eTwinning Yıllık Konferansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fransa eTwinning Yıllık Konferansı

İHA

Fransa eTwinning Yıllık Konferansı

Ağrı Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Büşra Karaca, Fransa'da düzenlenen eTwinning yıllık konferansına katıldı.
44 ülkenin öğretmenlerinin ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı eTwinning Yıllık Konferansı 2326 Ekim 2019 tarihinde Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirildi.
Konferansa Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, Türkiye eTwinning Ulusal Destek Servisi Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, Ulusal Destek Servisi Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Doç. Dr. Hülya Bal başkanlığında Türkiye genelinden 27 öğretmen katıldı.
Konferans açılış töreni, ödül töreni, workshoplar ve gala yemeğinin ardından demokratik katılım etkinlikleri ve kapanış konuşmaları ile son buldu. Fransa'da düzenlenen eTwinning Yıllık Konferansına katılan ve Ağrı’yı temsil eden Merkez Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Büşra Karaca’yı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Karaca’ya başarılar diledi.

AĞRI

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:05
  • GÜNEŞ 06:29
  • ÖĞLE 11:56
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da feci kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER Ağrı'da feci kaza: 1 ölü
Ağrı’da yapımı tamamlanan KOBİ Merkezinde üretim başladı
YEREL HABERLER Ağrı’da yapımı tamamlanan KOBİ Merkezinde üretim ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin öğrenci ailesini evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin öğrenci ailesini ...
Ağrı'da feci kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER Ağrı'da feci kaza: 1 ölü
Ağrı’da ‘Bilimlerin Işığında Yaratılış ve Yaratıcıyı Anlama’ konferansı
YEREL HABERLER Ağrı’da ‘Bilimlerin Işığında Yaratılış ve Yaratıcıyı ...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencileri ‘Üşüyen Çocuk Kalmasın’ diye söyledi
YEREL HABERLER Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencileri ‘Üşüyen ...
Üniversitesi öğrencileri ‘Üşüyen Çocuk Kalmasın’ diye söyledi
YEREL HABERLER Üniversitesi öğrencileri ‘Üşüyen Çocuk Kalmasın’ diye ...
Kaza geçirdiği için okula gidemeyen öğrencisine evde ders veriyor
YEREL HABERLER Kaza geçirdiği için okula gidemeyen öğrencisine evde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X