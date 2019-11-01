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KodlAğrı Projesinin yeni adı; DAN 10.04

İHA

Ağrı'da 1 Kasım 2017 yılında başlayan ve Ağrı'daki tüm öğrencilerin temel eğitimle birlikte kodlama eğitimi almasını amaçlayarak sürdürülen KODLAĞRI projesinde bir üst aşamaya geçildi

KodlAğrı Projesinin yeni adı; DAN 10.04

Ağrı’da 1 Kasım 2017 yılında başlayan ve Ağrı'daki tüm öğrencilerin temel eğitimle birlikte kodlama eğitimi almasını amaçlayarak sürdürülen KODLAĞRI projesinde bir üst aşamaya geçildi
Yeni aşamada Dijital Ağrı Nesli (D.A.N. 10.04) projesi olarak sürdürülecek proje kapsamında Ağrı’da eğitim alan tüm öğrencilerin, kendi çalışmalarını hayata geçirmesi ve kullanılabilir ürünlerle son kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.
Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde projenin tanıtımı ile ilgili öğretmenlere verilen seminer de konuşan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin: “KodlAğrı Projemiz biliyorsunuz, bu yılla birlikte üç yıldır devam etmekte olan bir proje. Biz projemize Sayın Valimizin önderliğinde ve himayelerinde başladık. Onların maddi ve manevi destekleri ile bu aşamaya geldik. Bundan sonra da bu projemizi bir üst seviyeye çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projemizi daha da ileri seviyelere taşıyacağız. Sayın Valimiz de bu projeyi çok önemsiyor ve kendisinin projesi. Artık Milli Eğitim olarak bu projeyi devam ettirmek bizim asli görevimizdir. Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Şu an da çok iyi durumdayız. Özellikle bütün ilçelerimiz ve il merkezimizde öğretmen eğitimlerini tamamladık. Okul öncesi sınıflarından başlamak üzere tüm sınıflarda kodlama eğitimine başlangıç seviyesinden üst seviyelere kadar bu eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Bizim için burada sadece öğrencilerin eğitimi değil, öğretmenlerimizi, okul müdürlerimizin eğitimleri sahiplenmesi adına onların eğitimlerini de önemsiyoruz” dedi.
‘155 bin öğrenci yazılım eğitimi aldı’
Projede varılan yeni aşama ile ilgili öğretmenlere seminer veren Eğitim Uzmanı Ali Mert Karaköy, seminer sonrası yaptığı açıklamada, KodlAğrı Projesinin yeni aşamada DAN 10.04 adı altında sürdürüleceğini söyledi.
Karaköy: “ 1 Kasım 2017'den bugüne kadar, iki yıl içinde toplam 250 okulda çalışma yürütüldü. 155 bin öğrencinin iki yıl içerisinde yazılım eğitimi alması sağlandı. Yaklaşık 100 adet organizasyonla, üretilen öğrenci projeleri hem basına hem de ailelere ve halka sunuldu. İki yıl içinde 9 bin 300 eğitmen, KodlAğrı projesi kapsamında kendi okullarında ve başka okullara fayda sağlamak için eğitim aldı. KodlAğrı, artık yeni adıyla D.A.N. 10.04. Yeni eğitimleri hedefliyor. Hayata geçirilen projelerle birlikte, eğitim almış tüm öğrencilerimizin eğitim süreçlerine aldıkları eğitimleri destekleyici, tamamlayıcı, bilgi ve eğitimlerle yeni projelerin de geliştirileceği D.A.N. 10.04 kapsamında, İstanbul'dan ve Türkiye'nin farklı illerinden gelecek yazılım uzmanları, tasarım uzmanları, oyun geliştiricileri, öğretim üyeleri ve eğitim uzmanları, öğrenci projelerini inceleyecek, bu sayede tüm öğrenci projeleri sonuçlandırılarak, öğrencilerin yazılımtasarım gibi dijitalteknolojik alanları kendilerine meslek haline getirerek bunlardan para kazanabilmeleri hedefliyor. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde planlanan bir diğer proje olan, Ağrı İl Merkezi'ndeki eski halk kütüphanesinin restore edilmesiyle birlikte, içerisine eğitim süreçlerini tamamlamış öğrencilere ofis ortamı, çalışma ortamının sağlanacağı Start Up (girişimcilik) Cafe de hayata geçiyor” şeklinde konuştu.

AĞRI

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:05
  • GÜNEŞ 06:29
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  • İKİNDİ 14:47
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