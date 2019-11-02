Ağrı’da Çobanlar sürüleriyle tipiye yakalandı

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde yılın büyük bölümünü kar altında geçiren Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, Diyadin ilçe merkezi ve bağlı köylerde yerini tamamen kar yağışına bıraktı.

İlçe merkezine bağlı köylerde aniden bastıran kar yağışına yakalanan çobanlar, hayvanları ile birlikte zor anlar yaşadı. Yağan kar yağışını çobanlar, cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.

AĞRI 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:13

YATSI 18:32

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