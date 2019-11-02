Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

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Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde etkili olan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı’nı beyaza bürüdü.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeni ile İran transit yolu tamamen karla kaplanırken, İshak Paşa Sarayı’da adeta beyaz örtüye büründü.

Bölgede yağan yılın ilk karı fotoğraf severlere güzel görüntüler oluşturdu.

AĞRI 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:13

YATSI 18:32

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