Ağrı’da 2019 yılında 8 bin 400 Dekar Tarım Arazisi Sulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılı sulama sezonunda Ağrı ve ilçelerinde toplam 8 bin 400 dekar tarım arazisinin sulandığını söyledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı ve bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken, en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıplarının minimum seviye indirildiği ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak, çiftlik randımanının maksimum seviyeye yükseltildiği ve böylelikle yağmurlama sulamalarda % 35, damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlandığı kaydedildi.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.

Bu kapsamda Ağrı’da 22 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun, 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Aydın, 2019 yılı sulama sezonunda Ağrı ve ilçelerinde toplam 8 bin 400 dekar tarım arazisi sulandığını, Ağrı ve ilçelerin de 2019 yılında toplam 8 bin 400 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte, 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 4 milyon 620 bin TL katkı sağlandığını açıkladı.

Aydın, son olarak sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ederek: “DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

AĞRI 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

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