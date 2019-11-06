Taşlıçay Kaymakamı Ersöz köyleri ziyaret etti

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz Köy okullarını ziyaret ederek, Köylülerle sohbet etti.

Taşlıçay Kaymakamı Ersöz, Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Düzmeydan Köyü, Yukarı Düzmeydan Köyü, Yeltepe Köyü ve Gümüşlü Mezra’sın da okul ziyaretlerinde bulunarak, öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu.

Ersöz burada öğrencilerin ve öğretmenlerin sorunlarını dinledi. Kaymakam Murtaza Ersöz daha sonra köylülerle bir araya gelerek, sohbetler etti.

Ersöz, Köy ve köylülerin ihtiyaçlarını tespit edip en kısa sürede yerine getireceklerini belirtti.

AĞRI 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

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