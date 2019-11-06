Cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı

Ağrı'da cezaevi ziyaretinden dönen bir minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Iğdır’dan Ağrı’nın Patnos İlçesinde bulunan cezaevindeki yakınlarını ziyaretten dönen vatandaşların bulunduğu minibüsün AğrıIğdır karayolunda seyir halinde olan traktöre arkadan çarpmasıyla gelen kazada çok sayıda yolcu meydana yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ağrı’nın Patnos ilçesindeki cezaevinde bulunan yakınlarını ziyaret edenlerin yer aldığı Şah İsmail Abuşu idaresindeki 70 AAC 310 plakalı minibüs, AğrıIğdır kara yolunun Murat köyü mevkisinde Türkmen Kalpan yönetimindeki 04 BA 126 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada, minibüsteki Hacı Ali Tekik olay yerinde hayatını kaybetti, her iki sürücünün yanı sıra minibüsteki 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay sebebiyle kara yolunda aksayan trafik, araçların ekiplerce bulunduğu yerden çekilmesinin ardından normale döndü.

AĞRI 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

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