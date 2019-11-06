Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Eleşkirt’te öğretmenlerle bir araya geldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt ilçesi Yayladüzü Beldesinde bulunan Cemaleddin Öztürk Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt ilçesi Yayladüzü Beldesinde bulunan Cemaleddin Öztürk Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okul yöneticilerden okulda yapılan etkinlikler hakkında bilgi alan Tekin, burada öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin taleplerini dinleyen Tekin, öğretmenlerle bir süre görüştü. Okul girişindeki nöbetçi öğrenci ile de bir süre sohbet eden Tekin, daha sonra okuldan ayrıldı. Tekin’in ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt'da eşlik etti.

AĞRI 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

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