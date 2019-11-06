Ağrı’da ilk ara tatilde öğretmen ve öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler yapılacak

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1822 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak olan ilk ara tatilde öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli etkinlikler yapılacak.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü 20192020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan 1822 Kasım tarihleri arasında öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli etkinlikler yaparak, öğrenci ve öğretmenlerin moral ve motivasyonu artırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerden oluşturulan öğretmen korosunun konseri, müzik öğretmeni Didem Özgüney’in kanun dinletisi, kentte görev yapan görsel sanatlar öğretmenleri tarafından okul duvarlarına resim yapma, gönüllü öğretmen ve öğrenciler arasında dart, voleybol, bocce, masa tenisi turnuvaları ile bisiklet turu ve trekking etkinlikleri yapılacak. Ayrıca ilçe milli eğitim müdürlüklerince de öğretmen ve öğrencilere yönelik çeşitli etkinliklerin yapılacağı belirtildi.

AĞRI 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

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