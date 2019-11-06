Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Ağrı’da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı’da İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ağrı’da İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Bakan Kurum’un yanısıra Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, belediye başkanları katıldı. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, “Amacımız 2023'e giden yolda Ağrı’mızı hem bölgede hem de Türkiye'de parlayan yıldız haline getirmek. Bu çerçevede vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla mevcut sorunları çözmek amacıyla Ağrı’ya geldiklerini ifade ederek, devam eden kentsel dönüşüm, çevre düzenlemesi, dere ıslahı, atık su artıma, meydan, belediye binası ve hayvancılık şartlarının iyileştirilmesi gibi projeleri yerinde gördüklerini belirtti. Kurum, “Ağrı’mız için önemli olduğunu düşündüğümüz kararlar aldık. Seçim sürecinde Ağrılı vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmak ve vatandaşımızın yaşam kalitesini daha iyi seviyelere çıkaracak projeleri yapmak üzere belli kararlar aldık. Şehrimizin içinden geçen Murat Nehri'nin olduğu 358 bin metrekarelik alanda önemli bir vadi projesi yapıyoruz ve bu projenin içerisinde mevcut nehrin ıslahından, nehir kenarında yürüyüş ve bisiklet yolundan dinlenme alanına kadar birçok projeyi kapsayan çok önemli bir Millet Vadisi Projesi'ni Ağrı’mıza kazandırmış olacağız ve 2020 Mart'ta bu projenin temelini atacağız" şeklinde konuştu.



“Yaklaşık 500 ahır projelendireceğiz”

Bakan Kurum, Ağrı’da hayvancılığın geliştirilmesi adına Ağrı Belediyesi tarafından hayata geçirilecek proje ile 100. Yıl Mahallesi İmar Planı ve Fırat Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm çalışmalarıyla ilgili olarak ise, “Türkiye'de ilk defa böyle dönüşümü gerçekleştireceğiz. Ağrı, hayvancılıkta Türkiye'mizin en önde gelen illerinden bir tanesi. Ağrı, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık noktasında hem bölgemize hem de Türkiye'mize önemli hizmetler veren şehrimiz ancak baktığımızda buradaki hayvancılığın büyük kısmı şehrin içinde bulunan 1301 adet ahırlarda meydana geliyor. Bu sefer vatandaşlarımızın yaşam kalitesini etkileyen, şehre gelen insanlar da hem görüntü hem de koku kirliliğine sebebiyet veren manzarayla karşılaşılıyor. Bu manzarayı gidermek adına 25, 50 ve 75 başlıklı 1241 dönümlük arazide TOKİ Başkanlığınca yaklaşık 500 ahır projelendireceğiz. İmar planı çalışmalarını 100. Yıl Mahallesi için yaptık. Bu kapsamda yılsonuna kadar inşallah imar planını onaylayacağız. Bu çalışmaların tamamlanması adına da belediyemize gerekli maddi kaynağı sağlayacağız. Diğer önemli bir konumuz ise Fırat Mahallesi konumuz. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında burada bir an önce hayata geçireceğiz. Bu anlamda buraya 2020 Mart ayında başlayarak en kısa zamanda bitirmek suretiyle 45 bağımsız bölümden oluşan, önemli bir kentsel dönüşüm projesini de TOKİ başkanlığımızla birlikte yapacağız. Diğer önemli projemizde kent merkezinde Belediye Hizmet Binası İnşaatı. Bu inşaatın, tamamlanması için belediyemize yaklaşık 25 Milyon lira İller Bankası eli ile belediyemizin ödeyebileceği şartlar da ve vadede kredi imkânı sağlayacağız. Bunun yanında diğer çalışmalarla birlikte Ağrı’mız Meydan Projesi ile toplamda 20 bin metrekare şehir meydanı kazanmış olacak. Bu çerçevede önemli bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Diğer taraftan Ulaşım araçlarıyla ilgili sıkıntılar Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatıyla giderildi. Bunun üzerine bütün araçlar yenilendi. İlçe belediyelerimizin ihtiyaçlarına desteklerimizi de yaptık. Talepleri karşılamak suretiyle Ağrılı vatandaşlarımızın, serhat şehrimizin tüm ihtiyaçlarını giderecek adımları atmaya gayret gösterdik. Amacımız 2023'e giden yolda Ağrı’mızı hem bölgede hem de Türkiye'de parlayan yıldız haline getirmek. Bu çerçevede vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.



STK temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Kurum ardından Ağrı Gençlik Merkezinde düzenlenen yemek organizasyonunda sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmasında Bakan Kurum, hendek olaylarında terör örgütü mensupları ve yandaşları tarafından Türkiye’nin birçok kentinde yapılan yıkıma değinerek, “Bugün burada Ağrı’mızın sorunlarını ve bu sorunlara çözüm yollarını konuşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gittiğimiz her ilde, mevcut problemleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine uygun bir biçimde Valimiz, Belediye Başkanımız, meclis üyemiz ve vatandaşlarımızla birlikte olmak suretiyle, şehrin problemlerini, sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. Bundan birkaç yıl önce biliyorsunuz terör örgütü ve siyasi uzantısı ülkemizin Doğu ve Güneydoğusunda hain tezgâhlar kurdu. Kaos planlarını devreye soktu ve çukur eylemlerine başladı. Maalesef o dönemde Ağrı’mızda Ağrı’mızın yaşam kalitesi de bu eylemlerden etkilendi. Çünkü çocuklarımızın o ter temiz yüreklerine zehir vererek, onların eline kalem vermek yerine silah tutuşturdular. Yine Ağrı’mıza hizmet etmek yerine, Devletimizin gönderdiği paraları Kandil’in bir pusulasıyla dağa göndermek suretiyle şehrimize harcamadılar ve şehrin büyümesine ve gelişmesine engel oldular” ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Ağrı’da yüzde 56 oyla Ak Parti Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan’ın seçimi kazandığını hatırlatan Bakan Kurum, yapacakları çalışmalarla birlikte 2023 genel seçimlerinde bu yüzdeyi daha yukarılara taşıyarak, seçimlerde de daha başarılı olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum daha sonra Ağrı Belediye binasını ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından Kurum, kentten ayrıldı.

AĞRI 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

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