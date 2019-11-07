MEB AKUB ekibinden Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenlerden oluşan Milli Eğitim Arama Kurtarma Birliği (MEB AKUB) ekibini makamında kabul etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kentte görev yapan öğretmenlerden oluşan Milli Eğitim Arama Kurtarma Birliği (MEB AKUB) ekibini makamında kabul ederek bir süre görüştü. İş Güvenliği Uzmanı Yakup Zariç’tan MEB AKUB ekibinin çalışmaları hakkında bilgi alan Tekin, MEB AKUB ekibi ile bir süre sohbet etti. Gönüllü öğretmenlerden oluşan MEB AKUB ekibine tek tek teşekkür eden Tekin, arama kurtarmada insan hayatının kurtulması söz konusu olduğundan çok önemli bir iş olduğunu söyledi. Bu çalışmaların okullarda anlatılması, uygulanması ve hatta evlerde de tatbikatların yapılması gerektiğini belirten Tekin, ekip üyelerinin her zaman destekçisi olacağını ifade etti. Ziyarete, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İsmail Yüce ve Milli Eğitim Şube Müdürü İsmet Mızrak da eşlik etti.

AĞRI 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:10

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