Ağrı’da hava destekli operasyon: 8 terörist öldürüldü

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İçişleri Bakanlığı, Ağrı’da düzenlenen hava destekli operasyonlarda 8 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

AĞRI 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:10

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