Ağrı Valiliği açıkladı; Kıran 4 Operasyonunda 8 terörist öldürüldü

Ağrı Valiliği yaptığı yazılı açıklamada Kıran 4 operasyonunda 8 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada “Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birlikler tarafından, Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli KIRAN4 Şehit Jandarma Er Oktay GÜMÜŞ operasyonunda 07 Kasım 2019 günü tespit edilen 8 Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi.
AĞRI
07 Kasım 2019 Perşembe
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