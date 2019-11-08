Ağrı'da 52 kilo eroin ele geçirildi

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AĞRI'da, polisin durdurup, arama yaptığı İran plakalı TIR'da 52 kilo eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı güzergahını kullanarak, batı illeri ve Avrupa ülkelerine uyuşturucu madde nakli yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, 6 Kasım günü uygulama noktasında İran plakalı TIR'ı durdurdu. TIR dorsesinde bulunan yasal yük arasına gizlenmiş vaziyette iki çuval içerisinde 100 paket halinde 52 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu TIR sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.





AĞRI 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:07

YATSI 18:26

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