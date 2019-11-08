Doğunun Sultanları Ağrı Öğretmenler Takımı oldu

Ağrılı öğretmenlerden oluşan voleybol takımı, Malatya’da düzenlenen Türkiye Voleybol Öğretmenler Kupasında Doğu Anadolu Bölge birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen “Türkiye Voleybol Öğretmenler Kupası” Kadın Voleybol il birinciliği müsabakaları 2125 Ekim tarihleri arasında Ağrı’da gerçekleştirildi. Turnuvada Ağrı merkez Kadın Voleybol takımı il birincisi olarak Doğu Anadolu Bölge birinciliği müsabakalarına katıldı. 47 Kasım tarihleri arasında Malatya’da gerçekleştirilen Doğu Anadolu Bölge Birinciliği müsabakalarında Voleybol Ağrı Öğretmenler Takımı rakiplerine set vermeden turnuvayı birinci olarak tamamladı. Kadın Voleybol takımı, 1824 Kasım tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında Doğu Anadolu Bölge birincisi olarak Türkiye Voleybol Öğretmenler Kupası finallerinde bölgeyi temsil edecek. Türkiye Voleybol Öğretmenler Kupasında Doğu Anadolu Bölge birincisi olan öğretmenleri tek tek tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ilimizi en güzel şekilde temsil eden ve bölge birinciliğinden dolayı öğretmenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti. Tekin, Öğretmenler Kupası Kadın Voleybol Türkiye Finalinde öğretmen oyunculara başarılar diledi.

AĞRI 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:07

YATSI 18:26

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