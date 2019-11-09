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Ağrı'da Kızılay Kan Alma birimi açılışı yapıldı

İHA

Ağrı'da Cumhuriyet Caddesi'nde Türk Kızılay'ı Kan Alma Biriminin açılışı yapıldı

Ağrı'da Kızılay Kan Alma birimi açılışı yapıldı

Ağrı’da Cumhuriyet Caddesi’nde Türk Kızılay’ı Kan Alma Biriminin açılışı yapıldı
Gerçekleşen açılış programına Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Baro Başkanı Av. Salih Aydın, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Türk Kızılay’ı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Kurum Amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kan Alma Biriminin açılışı öncesi konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Türk Kızılay'ının yurt içinin yanı sıra yurt dışında da mazlum ve mağdurların yardımına koştuğunu dile getirdi.
Elban:"Kan Alma Birimi diğer yerlerde de ihtiyacı olan yerlere de hizmet verir diye düşünüyorum. Kızılay nereden kan alacağını biliyor. Ağrılıların fedakâr olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla buradan bol ve temiz kan alacağınızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim insanımız fedakârdır. Burada inşallah herkesin ihtiyacını karşılayacak kaliteli kanın ihtiyaç sahiplerine gideceği temennisiyle bu tesisin hem ilimize hem de ihtiyaç sahibi herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum." İfadelerini kullandı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Kızılay, bütün İslam âlemi başta olmak üzere her yerde herkesin yardımına koşan bir kurumdur. Ağrı'da hazır anjiyo ve yoğun bakım ünitesi açılmışken canlı kan alma merkezi olması lazım."
Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Tandoğan Topçunun ettiği dua eşliğinde açılış kurdelesi kesildi.
Daha sonra Vali Süleyman Elban ve beraberindekiler Kan Alam Birimini gezdi.
Program, Kızılay Ağrı Şubesi tarafından vatandaşlara irmik helvası ikramıyla son buldu.

AĞRI

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:12
  • GÜNEŞ 06:38
  • ÖĞLE 11:57
  • İKİNDİ 14:40
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:26
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