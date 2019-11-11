Yok olmaya yüz tutmuş yün eğirme geleneğini sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yok olmaya yüz tutmuş yün eğirme geleneğini sürdürüyor

İHA

Ağrı'nın Diyadin İlçesinde yaşayan 55 yaşındaki Safiye Demir, kendinden önceki kuşaktan öğrendiği yün eğirme ve örgü örme geleneğini sürdürmeye devam ediyor.

Yok olmaya yüz tutmuş yün eğirme geleneğini sürdürüyor

Ağrı'nın Diyadin İlçesinde yaşayan 55 yaşındaki Safiye Demir, kendinden önceki kuşaktan öğrendiği yün eğirme ve örgü örme geleneğini sürdürmeye devam ediyor.
Doğu Anadolu Bölgesinde ‘teşi’ olarak bilinen ve yün eğirme işine yarayan alet ile yün eğirip çorap örmeyi çok küçük yaşlarda annesinden öğrendiğini söyleyen Demir, bu işi ilk başlarda çocuklarına daha sağlıklı ve doğal çoraplar örmek için yaptığını, son zamanlarda ise hobi olarak yaptığını kaydetti. Bölge kültüründe uzun zamanlar önemli bir yer tutan ve gelişen teknoloji ile birlikte unutulmaya yüz tutan asırlık geleneği sürdüren Demir, çocuk yaşlarda annesinden öğrendiği teşi ile yün eğirip çorap örmeyi, devam ettirerek gelecek nesillere aktarmak istediğini dile getirdi.
Kış aylarında soğuklardan korunmak için koyunlardan kırpılan yünlerle fabrika çoraplarına göre çok daha doğal ve sağlıklı olan teşi ile yün eğirip çoraplar ören ve bu çoraplarla 8 çocuğunu büyüten Demir, küçük yaşta öğrendiği bu geleneği devam ettirdiği için çok mutlu olduğunu belirtti.
Yün ile çorap örmeyi öğrenmeye başladığı zamanlarda herkesin bu işe çok meraklı ve öğrenmeye hevesli olduğu için çocuk yaşlarda öğrendikleri teşi ile yün eğirip çorap örmenin yapılış aşamalarını anlatan Safiye Demir, eskiden yünleri kendi hayvanlarından elde ettiklerini fakat şimdilerde köye gitmedikleri için yünleri başka köylülerden temin ettiklerini aktardı. Demir, “ Yünleri önce yıkıyoruz. Kuruduktan sonra tarayıp eğirerek, ip haline getiriyoruz. Daha sonra bu iplerle yün çorap, yelek, süveter yapıyoruz. Eskiden keçe, halı, kilim de yapardık. Her evde halı tezgahlarımız vardı” şeklinde konuştu.

“Şimdiki gençler bu işleri pek yapmak istemiyor”
Teknolojinin gelişmesiyle insanların kolaya kaçmaya başladığını dile getiren Safiye Demir konuşmasında’ “Şimdilerde teknolojinin gelişmesi ve insanların şehirde yaşamaya başlaması ile birlikte bu tarz şeyleri kimse yapmıyor. Ayrıca zahmetli bir iş. Şimdiki gençler bu işleri pek yapmak istemiyor. Ama bunlar bizim aynı zamanda kültürel değerlerimizi de oluşturuyor. Biz de artık yaşlandık pek yapamıyoruz. Ama havaların soğumaya başlaması ile birlikte sıcak tuttuğu için çocuklara yapmak istedim. Ayrıca yünden çorap, kazak ve halı yapanlar da var” ifadelerini kullandı.
“Çok zahmetli olsa da bu bizim kültürümüz, bunların bir anda yok olup gitmesini istemiyoruz”
Yıllar boyunca ördüğü çorapları çocuklarının çeyizinde bulundurmak ve hediyelik olarak sakladığını söyleyen Safiye Demir, yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi:
“Genelde çeyizlik olarak yapıyoruz. Yaptığımız çoraplara, kazaklara da yöremize özgü eski motiflerimizi de işliyoruz. Bu şekilde bu motiflerimiz de kaybolmuyor. Bizden sonra kimse yapar mı bilmiyoruz. Çok zahmetli olsa da bu bizim kültürümüz. Biz bunların bir anda yok olup gitmesini istemiyoruz.”

AĞRI

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:14
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 11:57
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:04
  • YATSI 18:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da liselere “İngilizce Sokağı” oluşturulacak
YEREL HABERLER Ağrı’da liselere “İngilizce Sokağı” oluşturulacak
Ağrılı yazar Ferzende Tanışır TÜYAP’ta Ağrı’yı anlattı
YEREL HABERLER Ağrılı yazar Ferzende Tanışır TÜYAP’ta Ağrı’yı ...
Ağrı’da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı’da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi
Eşi ve kızının yüzünü yaktı
YEREL HABERLER Eşi ve kızının yüzünü yaktı
Veliler, öğrencilere misafir oluyor
YEREL HABERLER Veliler, öğrencilere misafir oluyor
Kıran-4 operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Kıran-4 operasyonunda 7 terörist etkisiz hale ...
Başkanlık makamına Sıdıka teyze oturdu
YEREL HABERLER Başkanlık makamına Sıdıka teyze oturdu
Ağrı'da Kızılay Kan Alma birimi açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Ağrı'da Kızılay Kan Alma birimi açılışı yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu