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Eşi ve kızının yüzünü naylon poşetle yaktı

İHA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir şahıs, eşi ve kızının yüzüne naylon dökerek yaktı.
Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde R.İ. (27) adlı şahıs, naylon poşeti yakıp eriterek daha önce dövdüğü eşi M.İ.'nin (20) yüzüne damlattı. Aynı şekilde 3 yaşındaki kızı N.İ.'nin de yüzünü yakan R.i., evden gelen sesler üzerine komşuların haber vermesi ile olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Eşinden şiddet gören M.İ. ve 3 yaşındaki kızı, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra sığınma evine yerleştirildi. Gözaltına alınan R.İ.'nin ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

AĞRI

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:14
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 11:57
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:04
  • YATSI 18:24
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