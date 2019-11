48 derecelik sıcaklıkta jeotermal kaynağın bulunduğu Ağrı'ya fizik tedavi hastanesi

Ağrı Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından Yolyazı köyünde yapılan sondaj çalışmasında 48 derece sıcaklığa sahip jeotermal su kaynağının bulunmasının ardından yapılması planlanan 50 odalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kentte sağlık turizmi adına önemli bir katkı sağlayacak olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin temel atma törenine Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kurum amirleri, İl Genel Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Vali Süleyman Elban, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin kurulacağı alanda iki yıl önce sondaj çalışmaları yaptıklarını ve 48 derecelik sıcaklıkta jeotermal kaynak bulduklarını söyledi. Bulunan jeotermal suyun yapılan kontroller sonucunda Türkiye’de bulunan sular arasında en kaliteli sulardan biri olduğunun tespit edildiğini dile getiren Elban, “Bu alan yaklaşık 800 dönümlük bir alan. Havaalanı hemen yakınında. Biz burayı bir kaplıca alanı haline getirebilirsek, buranın çok farklı bir hal alacağını düşünüyorduk. Temmuz 2018'de 48 derece sıcaklıkta 38 saniye litre suyu burada sondaj çalışmaları sonucunda bulduk. Bin 500 metre derinliğinde sondajla. Bunu tamamen Özel İdare imkanlarımızla yaptık. Ücreti mukabilinde MTA’ya yaptırdık ve kaplıca suyunu bulduk. Daha sonra Sağlık Bakanlığına ilgili kurula suyumuzun örneklerini gönderdik ve tahliller sonucunda çok ideal, çok kaliteli Türkiye’deki kaplıca sularından en kaliteli sularından birisi olduğuna ilişkin detay bir rapor sundular. Bizde bu alanı ve güzel suyu değerlendirmek adına ve başta Ağrı halkı olmak üzere tüm insanımızın hizmetine sunmak istedik” dedi.



"Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz 50 odalı olacak"

Yapılacak olan fizik tedavi hastanesi ve kaplıcaların Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na yürüme mesafesinde olacağı için dışarıdan gelecekler için oldukça ideal bir konumda olduğunu dile getiren Elban, “Bizim bu projeye başlamadan önceki bir iddiamız da burasının havaalanına yürüme mesafesinde olacağı idi. Yapılan köprü ile bu durum gerçekleşti. Şu an kaplıca alanımız havaalanına yürüme mesafesine geldi. Ayrıca bu alanın tamamının imar planı da yapıldı. İmar planının yanında bir endişe olmamasına karşın ileride tedbir amaçlı olası bir sel baskını ya da herhangi bir feyezana karşı gerekli önlemleri de aldık. Bu alanın taştahkimat işlerini de bu çalışmalar kapsamında on ya da 15 gün içerisinde tamamlayacağız. Bu planlamalarla birlikte bu alan üzerinde bulunan 30 dönümlük alanı sağlık tesisine ayırdık. Hemen arkasında turizm alanını belirledik. Buraya bir fizik tedavi hastanesine başlıyoruz. Bu temeli atılan hastane 50 odalı bir fizik tedavi hastanesi olacak. Dolayısıyla hastanede yatak sayısı arttırılabilir” şeklinde konuştu.



"Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu’da başka bir fizik tedavi hastanesi yok"

Temeli atılan fizik tedavi hastanesinin aynı zamanda bir ilk olacağını belirten Elban, hastanenin 2020 yılı yazında hizmete gireceğini kaydederek şunları söyledi:

“Benim memleketim olan Kırşehir’in daha doğusunda Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu’da başka bir fizik tedavi hastanesi yok. Bu da aynı zamanda bu bölgeler içinde bir ilk ve tek olacak. İnşallah gelecek yıl hizmete girdiği zaman başta ilimize ve bölge illeri olmak üzere Orta Anadolu, Karadeniz’in belli bölümüne, Güneydoğu dâhil olmak üzere birçok vatandaşımıza hizmet verecek. Artı Türkiye’deki en kaliteli sular arasındadır. Dolayısıyla bu sudan hem kendi insanımız hem de diğer civardaki insanlar faydalanacak. Allah izin verirse 2020 yazında bu hastanemiz bitmiş ve hizmete başlamış olacak. Bir hafta, on gün içerisinde de fizik tedavi hastanemizin hemen arkasında da bir kaplıca tesisimizi yapacağız.”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise, Vali Elban’a yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, hep birlikte Ağrı’yı doğunun parlayan yıldızı yapacaklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından okunan dua ve kurban kesilmesi ile hastane temelinin ilk betonu döküldü.

AĞRI 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:04

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.