İHA Erzurum Bölge Müdürü Türkez, Ağrı’da Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Ağrı’da çeşitli ziyaretlerde bulundu

İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, bir takım ziyaretler için geldiği Ağrı’da İHA Ağrı İl Temsilcisi Ahmet Genç ve muhabirler ile birlikte Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen’i makamlarında ziyaret etti.

Türkez, ziyaretlerde İhlas Haber Ajansı’nın çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler aktarırken, aynı zamanda kentte göreve yeni başlayan İl Emniyet Müdürü Nihat Özen’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

AĞRI 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 17:03

YATSI 18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.