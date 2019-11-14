Şampiyon Öğretmen Takımından Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şampiyon Öğretmen Takımından Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

İHA

Malatya'da düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvalarında Kadınlar Voleybolda bölge birincisi takım ve bölge finaline katılan takımlar, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'ı ziyaret ettiler.

Şampiyon Öğretmen Takımından Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

Malatya’da düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvalarında Kadınlar Voleybolda bölge birincisi takım ve bölge finaline katılan takımlar, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’ı ziyaret ettiler.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, müdürlük toplantı salonunda Malatya’da düzenlenen Öğretmenler Kupası turnuvalarında Erkekler Voleybolda bölge üçüncüsü, Erkekler Masa Tenisinde bölge üçüncüsü ve Kadınlar Voleybolda bölge birincisi olan öğretmen takımları ile bir araya geldi. Takım oyuncularını kutlayan Tekin, “Sporla ilgilenen tüm arkadaşlarımızı destekliyoruz. Farklı branşlardaki öğretmenlerimizin oluşturduğu takımlarımız örnek bir ekip ruhu oluşturdular. Öğretmenlerimiz il içi ve bölgede çok iyi performans sergilediler. Böyle anlamlı bir faaliyette yer alıp başarı gösteren tüm öğretmenlerimi tebrik ediyorum. Kadınlar Voleybol Takımıza da Türkiye Finalinde başarılar dilerim.”dedi. Ziyarete Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya da eşlik etti.

AĞRI

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:17
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 11:57
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 17:01
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Patnos'ta 'Çocuklar üşümesin' projesi
YEREL HABERLER Patnos'ta 'Çocuklar üşümesin' projesi
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Ahlat Kaymakamı Erat'a ziyaret
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Ahlat Kaymakamı ...
Bitlis’te “İl Milli Eğitim Müdürleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi
YEREL HABERLER Bitlis’te “İl Milli Eğitim Müdürleri Bilgi Paylaşımı ...
Diyadin’de Atatürk Resim Sergisi
YEREL HABERLER Diyadin’de Atatürk Resim Sergisi
AİÇÜ’de sınavlara hazırlanan öğrencilere çorba ikram ediliyor
YEREL HABERLER AİÇÜ’de sınavlara hazırlanan öğrencilere çorba ikram ...
Ağrı´da ahırlar kentsel dönüşümle şehir dışına çıkarılacak
YEREL HABERLER Ağrı´da ahırlar kentsel dönüşümle şehir dışına ...
Başkan Sayan'dan Sıdıka teyzeye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Sayan'dan Sıdıka teyzeye ziyaret
Ağrı Belediye Başkanı Sayan asfalt finişerine binip, asfalt döktü
YEREL HABERLER Ağrı Belediye Başkanı Sayan asfalt finişerine binip, ...
Ağrı'da 25 günde 36 bin 820 paket sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı'da 25 günde 36 bin 820 paket sigara ele ...
Ağrı’da kaçakçılıkla mücadele operasyonları
YEREL HABERLER Ağrı’da kaçakçılıkla mücadele operasyonları
İHA Erzurum Bölge Müdürü Türkez, Ağrı’da Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu
YEREL HABERLER İHA Erzurum Bölge Müdürü Türkez, Ağrı’da Çeşitli ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X