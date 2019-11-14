Bitlis’te “İl Milli Eğitim Müdürleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bitlis’te 8 milli eğitim müdürlüklerinin katılımıyla düzenlenen "İl Milli Eğitim Müdürleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme" toplantısına katıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Iğdır, Hakkari, Van, Siirt, Muş, Batman ve Bitlis milli eğitim müdürlüklerinin katılımıyla Öğretmen Evi’nde düzenlenen "İl Milli Eğitim Müdürleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme" toplantısına katıldı. 2023 vizyonu kapsamında, illerde uygulanan projelerin değerlendirildiği toplantıda, akademik başarı konusunda istişarede bulunuldu. İllerinde uyguladıkları projeler hakkında sunumlar yapan milli eğitim müdürleri, Aralık’ta Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde bir araya gelerek, yönetici eğitimi, ortak projeler ve bölgenin eğitim sorunu ve çözüm önerilerinin görüşüleceği bildirildi. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, daha sonra milli eğitim müdürleri ile birlikte Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ı makamında ziyaret etti.

AĞRI 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:17

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