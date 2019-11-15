Müdür Tekin Eğitime Destek Platformu üyeleri ile bir araya geldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eğitime Destek Platformu üyeleri ile bir araya geldi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, müdürlük toplantı salonunda Eğitime Destek Platformu İl Temsilcisi Yılmaz Sağın ve üyeleri ile bir araya gelerek kentin eğitim ve öğretimi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İl merkezi ve ilçelerde bulunan zeka oyunu sınıfları, robotik kodlama sınıfları, tasarımbeceri atölyeleri, okuma salonları ve 20192020 eğitim öğretim yılında uygulanan projeler ve yapılan çalışmaları anlatan Tekin, kentte eğitimin paydaşları olan STK’ların eğitimde söz sahibi olmasının, olumlu görüş, öneri ve yapıcı eleştirilerin eğitimde kalitenin yakalanmasının anahtarı olacağını söyledi. Tekin, konuşmasının ardından Destek Platformu üyelerinin görüş, öneri ve sorunlarını dinledi. Tekin’e Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç, Mehmet İsmail Yüce ve İshak Hasanoğlu da eşlik etti.

AĞRI 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 17:00

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.